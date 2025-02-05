İstanbul'da ulaşıma kar etkisi: Trafik durma noktasına geldi

Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:54

Güncelleme: 05.02.2025 - 09:54

İstanbul'da kent genelinde etkili olan kar ve yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası’na göre, sabah saatlerinde yoğunluk yüzde 60 seviyesine ulaştı. Özellikle ana arterler, köprüler ve bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İki kıtayı bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde de Anadolu-Avrupa istikametinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den başlıyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Haliç Köprüsü mevkisi, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Kağıthane, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de zaman zaman trafik çift yönlü yoğun seyrediyor.