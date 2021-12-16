İstanbul'da ulaşıma zam teklifi kabul edilmedi

16 Aralık 2021 Perşembe, 12:05

UKOME toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün (TUHİM) servisler için yüzde 27,12, elektronik bilet, taksi ve dolmuşlar için yüzde 36,2'lik zam teklifi görüşüldü.

Toplantıda, teklif oy çokluğuyla reddedildi.

Yapılan müzakerelerin ardından UKOME, yeni yıl öncesi zam oranını belirlemek için yeniden toplanacak.