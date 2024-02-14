İstanbul'da 'umre ziyareti' vaadiyle 21 milyon lira vurgun!

Bağcılar’da vatandaşları internet üzerinden umre ziyareti vaadiyle, bir mağduru ise ortaklık vaadiyle 21 milyon TL dolandıran şüpheli, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 17:50
İstanbul'da 'umre ziyareti' vaadiyle 21 milyon lira vurgun!
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Bağcılar’da meydana gelen olayda H.K. isimli şüpheli, seyahat acentesi adı altında internet üzerinden umre ziyareti vaadiyle ilan vererek vatandaşlardan toplamda 2 bin 700 dolar para almıştı.

Mağdurlar umre ziyaretini gerçekleştiremezken, şüphelinin bir kişiyi de ortaklık vaadi ile 21 milyon 208 bin lira dolandırdığı tespit edilmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 29 yaşındaki şüpheli H.K., Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘tacir ve şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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