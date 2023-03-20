İstanbul'da ünlü gece kulübünde yangın çıktı

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 13:24

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 13:24

İstanbul'da sabah saat 11.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Köybaşı Caddesi'nde bulunan ünlü bir gece kulübünde yangın çıktı.

İçeriden duman yükseldiğini gören yurttaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Eelektrik kontağında henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın anları ise cep telefonu kamerasına yansırken, kulüpte maddi hasar meydana geldi.



