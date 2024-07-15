İstanbul’da ünlü rapçi Eminem'in gazetede ölüm ilanını yayınlattığı 'Slim Shady’ karakteri için lokma döküldü
İstanbul’da rapçi Eminem’in yeni albümünde veda ettiği alter egosu Slim Shady anısına lokma döktürüldü.
ABD'li rapçi Eminem, geçen günlerde yeni albümü “The Death of Slim Shady” yayınladı. Albüm, rapçinin 1997-2024 arası kullandığı alter egosu Slim Shady’nin ölümünü konu ediniyor.
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde ‘Slim Shady’ karakteri için hayır lokması döktürüldü.
Lokma arabasına yerleştirilen hoparlörlerle Eminem’in şarkıları çalındı.
Arabanın üstünde ise “R.I.P Slim Shady” (“Huzur içinde uyu Slim Shady”) yazısı yer aldı.
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