İstanbul’da ünlü rapçi Eminem'in gazetede ölüm ilanını yayınlattığı 'Slim Shady’ karakteri için lokma döküldü

İstanbul’da rapçi Eminem’in yeni albümünde veda ettiği alter egosu Slim Shady anısına lokma döktürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2024 - 15:36
Abone Ol google-news

ABD'li rapçi Eminem, geçen günlerde yeni albümü “The Death of Slim Shady” yayınladı. Albüm, rapçinin 1997-2024 arası kullandığı alter egosu Slim Shady’nin ölümünü konu ediniyor.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde ‘Slim Shady’ karakteri için hayır lokması döktürüldü.

Lokma arabasına yerleştirilen hoparlörlerle Eminem’in şarkıları çalındı.

Arabanın üstünde ise “R.I.P Slim Shady” (“Huzur içinde uyu Slim Shady”) yazısı yer aldı.


eminem haberleri Slim Shady haberleri lokma haberleri

İlgili Haberler

Eminem, gazetede Slim Shady’nin ölüm ilanını yayınlattı

Eminem, gazetede Slim Shady’nin ölüm ilanını yayınlattı
Eminem Fortnite'ta konser verecek!

Eminem Fortnite'ta konser verecek!
Eminem ile atışması gündem olmuştu: Ünlü aktör Nashawn Breedlove uykusunda hayatını kaybetti

Eminem ile atışması gündem olmuştu: Ünlü aktör Nashawn Breedlove uykusunda hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler