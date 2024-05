Eminem, gazetede Slim Shady’nin ölüm ilanını yayınlattı

Yayınlanma: 20.05.2024 - 15:18

Güncelleme: 20.05.2024 - 15:18

Rapçi Eminem'in yeni albümü 'The Death of Slim Shady (Coup de Grace)' dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Rapçi, alter egosu olan ve rap müzik tarihinin en bilinen kimliklerinden biri olan Slim Shady’nin ölüm ilanını Detroit’te çıkan yerel bir gazetede yayınlattı.

Play Tuşu'nun haberine göre, Eminem, bu albümünde Slim Shady’nin başına gelenleri çözümlemeye ve Slim Shady’nin ölümünü aydınlatmayı planlıyor. Albümün kesin çıkış tarihi henüz bilinmese de yaz mevsimi içinde çıkacağı belirtildi.

Yeni albümünde de Dr. Dre ile çalışan Eminem, Slim Shady’den ilk kez 1997’de çıkardığı EP’sinde bahsetti. Slim Shady sonrasında 2000’lerin ortasına kadar Eminem kadar tanınan bir figüre dönüştü.