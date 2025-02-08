İstanbul'da ürküten görüntü: Silivri'de deniz 150 metre çekildi!

İstanbul Silivri'de, deniz yaklaşık 150 metre çekildi. Denizin çekilmesi ile oluşan küçük adacıklar kameraya da yansıdı. Yağışa rağmen denizin çekilmesi vatandaşı tedirgin etti.

İstanbul'da ürküten görüntü: Silivri'de deniz 150 metre çekildi!
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İHA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 12:40

İstanbul Silivri'de Marmara Denizi yaklaşık 150 metre çekildi.

Denizin çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu. Drone görüntülerinde çarpıcı manzara gözler önüne serildi.

Yağışa rağmen suyun çekilmesi ise vatandaşları tedirgin etti.

KÜÇÜK ADACIKLAR OLUŞTU

İstanbul Silivri'de Marmara Denizi, yaklaşık 150 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu.

YAĞIŞA RAĞMEN DENİZ ÇEKİLDİ

İHA'daki habere göre drone ile havadan çekilen görüntülerde yağışa rağmen suyun çekilmesi ise yurttaşları tedirgin etti.


Etiketler: #İstanbul #silivri

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