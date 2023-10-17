İstanbul'da uzun namlulu silahlarla restoranı taradılar!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:01

Güncelleme: 17.10.2023 - 12:39

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi'nde iddiaya göre, 4 kişilik grup cadde üzerinde bulunan restorana geldi.

Taşkınlık çıkaran grubu restoran çalışanları uzaklaştırdı. Sonra araçla restoranın bulunduğu caddeye gelen şüpheliler, uzun namlulu silahla ve tabancalarla restorana kurşun yağdırdı.

Şüpheliler daha sonra aynı araçla olay yerinden kaçtı. Restorana onlarca kurşun sıkıldığı belirtildi.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken silahlardan çıkan kurşunlar cadde üzerindeki başka işletmelere ve park halindeki bir otomobile isabet etti.