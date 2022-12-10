İstanbul'da vapur seferlerine 'lodos' engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

AA
10 Aralık 2022 Cumartesi, 10:46
İstanbul'da vapur seferlerine 'lodos' engeli
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Şehir Hatları A.Ş.'nin Twitter hesabından yaptığı duyuruda, lodos sebebiyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferi kapsamında Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.


Lodos vapur İstanbul

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