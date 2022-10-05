İstanbul'da 'yağmur' etkisi: Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı

05 Ekim 2022 Çarşamba, 10:18

Mega kentin her iki yakasında oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Avrupa yakasında D-100 Karayolu Ankara istikametinde, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu mevki, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün her iki yönü ile Anadolu yakasında D-100 Karayolu Maltepe'den Avrasya tüneli girişine kadar trafik yoğunluğu oluştu.

YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

Bazı bölge ve noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 10.10 itibarıyla yüzde 54 olarak ölçüldü.