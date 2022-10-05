İstanbul'da 'yağmur' etkisi: Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı
İstanbul'da sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağışın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşandı. İl genelindeki yoğunluk, sabah saatlerinde yüzde 50'yi geçti.
Mega kentin her iki yakasında oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Avrupa yakasında D-100 Karayolu Ankara istikametinde, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu mevki, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün her iki yönü ile Anadolu yakasında D-100 Karayolu Maltepe'den Avrasya tüneli girişine kadar trafik yoğunluğu oluştu.
YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ
Bazı bölge ve noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 10.10 itibarıyla yüzde 54 olarak ölçüldü.
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