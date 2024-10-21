İstanbul'da yoksulluk artış gösterdi... Taze sebze meyve de, ısınmak da hayal!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 12:10

Güncelleme: 21.10.2024 - 12:36

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) yoksulluk istatistiklerini yayımladı.

Buna göre; İstanbul’da yoksulluk oranı, önceki seneye göre yükselerek yüzde 18.3 seviyesinde ölçüldü.

İstanbulluların yüzde 62.5’i evlerini istedikleri sıcaklığa getiremediklerini, yüzde 61.7’si giyim ihtiyacını rahatça karşılayamadığını belirtti.

Yurttaşların yüzde 34’ü taze sebze/meyveye günlük olarak erişemediğini, yüzde 58.1'i ise iki günde bir et, tavuk ya da balıktan oluşan bir yemek yiyemediğini kaydetti.

Öte yandan spor, sinema, konser gibi sosyal faaliyetlere haftada bir gidemeyenlerin oranı yüzde 65.1.

Şehir dışında 1 haftalık tatil yapamayan İstanbulluların oranı ise yüzde 62.9 oldu.