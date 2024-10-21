İstanbul'da yoksulluk artış gösterdi... Taze sebze meyve de, ısınmak da hayal!

İPA tarafından yayımlanan yoksulluk istatistiklerine göre; İstanbul’da yoksulluk oranı, önceki seneye göre yükselerek yüzde 18.3 seviyesinde ölçüldü. İstanbulluların yüzde 62.5’i evlerini istedikleri sıcaklığa getiremediklerini, yüzde 34’ü de taze sebze/meyveye günlük olarak erişemediğini belirtti.

İstanbul'da yoksulluk artış gösterdi... Taze sebze meyve de, ısınmak da hayal!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2024 - 12:10

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) yoksulluk istatistiklerini yayımladı.

Buna göre; İstanbul’da yoksulluk oranı, önceki seneye göre yükselerek yüzde 18.3 seviyesinde ölçüldü.

İstanbulluların yüzde 62.5’i evlerini istedikleri sıcaklığa getiremediklerini, yüzde 61.7’si giyim ihtiyacını rahatça karşılayamadığını belirtti.

Yurttaşların yüzde 34’ü taze sebze/meyveye günlük olarak erişemediğini, yüzde 58.1'i ise iki günde bir et, tavuk ya da balıktan oluşan bir yemek yiyemediğini kaydetti.

Öte yandan spor, sinema, konser gibi sosyal faaliyetlere haftada bir gidemeyenlerin oranı yüzde 65.1.

Şehir dışında 1 haftalık tatil yapamayan İstanbulluların oranı ise yüzde 62.9 oldu.


Etiketler: #İPA #İstanbul Planlama Ajansı #Yoksulluk #İstanbul

İlgili Haberler

BM’nin raporuna göre dünyadaki yoksulluk oranı 2020 ile 2023 arasında arttı

BM’nin raporuna göre dünyadaki yoksulluk oranı 2020 ile 2023 arasında arttı
CHP'li Mahir Polat'tan yoksulluk verilerine tepki! 'TÜİK ve Aile Bakanlığı verileri çelişiyor'

CHP'li Mahir Polat'tan yoksulluk verilerine tepki! 'TÜİK ve Aile Bakanlığı verileri çelişiyor'
Özgür Özel’den ‘kapalı oturum’ açıklaması: ‘Yoksulluk konuşulmasın diye…’

Özgür Özel’den ‘kapalı oturum’ açıklaması: ‘Yoksulluk konuşulmasın diye…’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler