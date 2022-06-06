İstanbul'da yol verme tartışmasında sopayla otobüse saldırdı
İstanbul Küçükçekmece’de, otobüs şoförü ile başka sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Sürücü yanındaki sopayla kendisine tekme atan otobüs şoförüne ve otobüse saldırdı.
Bugün öğle saatlerinde Küçükçekmece Atakent Mahallesi 222. Caddede MR40 numaralı otobüsünde yaşanan olayda, İkitelli istikametine giden belediye otobüsü ile aynı yöne giden başka bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle otobüs şoförü aşağıya inip otomobil sürücüsüne tekme attı. Sürücü de yanındaki sopayla otobüs şoförüne saldırmaya başladı. O sırada diğer sürücüler engel olmaya çalıştı. Ancak erkek şahıs, otobüsün içine girip şoföre vurmak istedi, içeri giremeyince dışarıdan otobüse sopayla vurdu.
Diğer sürücülerine araya girmesiyle olay şahıslar ayrıldı.
Video Haberler
- Asker eğlencesinde yolu kapatıp meşale yaktılar
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Besici isyan etti: 'Et ve süt fiyatı çok artacak'
- Bu çileğin kilosu 200 TL: 'Yerini kimseye söylemiyorlar
- Afgan Milat'ı vurdular: 4 gözaltı
- Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 7 kişi yaralı
- ‘Hortumculuk bizi tüketti’
- Rize'de teras yangını korkuttu
- Esenyurt'ta çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
- Demir hırsızları esnafı isyan ettirdi: 'Ben uğraşsam...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme
- Yolcu garantisi için kapatılacakmış
- Okulda dansöz oynattılar!
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- AKP MKYK üyesinin eşi ve iki adamı çocukları dövdü!
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı