İstanbul'da yolcu otobüsünde 2 bin 154 'sikke' ele geçirildi

İstanbul'da yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda 2 bin 154 sikke, yakalanan şüphelinin adresinde yapılan baskında ise 936 sikke ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 12:10
İstanbul'da yolcu otobüsünde 2 bin 154 'sikke' ele geçirildi
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsün bagajındaki pakette tarihi eserler olduğu ihbarını aldı.

ADRESİ BELİRLENDİ

12 Ocak Perşembe günü otobüste arama yapan polis, bagajdaki pakette 2 bin 154 sikke ele geçirdi. Polislerin yaptığı incelemeler sonucunda sikkeleri firmaya teslim eden şüphelinin Güngören'de oturduğu belirlendi.

Ekipler, şüphelinin oturduğu eve baskın düzenledi. Şüpheli gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada da 936 sikke ele geçirildi.

Şüpheli hakkında, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet kapsamında Tarihi Eser Kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.


yolcu otobüsü otobüs Sikke

İlgili Haberler

Bitlis'te, 1134 tarihi sikke ve 339 obje ele geçirildi

Bitlis'te, 1134 tarihi sikke ve 339 obje ele geçirildi
Adıyaman'da 1578 sikke, 42 toprak testi ele geçirildi: 1 gözaltı

Adıyaman'da 1578 sikke, 42 toprak testi ele geçirildi: 1 gözaltı
Eyüpsultan'da 'tarihi eser' operasyonu: 5 yağlı boya tablo ve 143 sikke ele geçirildi

Eyüpsultan'da 'tarihi eser' operasyonu: 5 yağlı boya tablo ve 143 sikke ele geçirildi

En Çok Okunan Haberler