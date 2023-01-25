İstanbul'da yolcu otobüsünde 2 bin 154 'sikke' ele geçirildi

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 12:10

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 12:10

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsün bagajındaki pakette tarihi eserler olduğu ihbarını aldı.

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12 Ocak Perşembe günü otobüste arama yapan polis, bagajdaki pakette 2 bin 154 sikke ele geçirdi. Polislerin yaptığı incelemeler sonucunda sikkeleri firmaya teslim eden şüphelinin Güngören'de oturduğu belirlendi.

Ekipler, şüphelinin oturduğu eve baskın düzenledi. Şüpheli gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada da 936 sikke ele geçirildi.

Şüpheli hakkında, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet kapsamında Tarihi Eser Kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.