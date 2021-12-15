İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı
İstanbul’da beklenen kar geldi. Silivri’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
İstanbul’da Silivri’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul Silivri'de yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar, sulu bir şekilde yağmaya başladı.
Silivri Kadıköy Mahallesi gibi birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
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