İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

İstanbul’da beklenen kar geldi. Silivri’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

İHA
15 Aralık 2021 Çarşamba, 22:33
İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı
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İstanbul’da Silivri’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul Silivri'de yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar, sulu bir şekilde yağmaya başladı.

Silivri Kadıköy Mahallesi gibi birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.


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