İstanbul'da zeytinyağı denetimi: 8 numunede olumsuzluk tespit edildi

Yayınlanma: 05.12.2023 - 14:50

Güncelleme: 05.12.2023 - 14:51

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Sultanbeyli’de zeytin ve zeytinyağı satışı yapan toptancılar ile şarküterilerde denetim yaptı. Denetime İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.

Toptancı ve şarküterilere giren İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca ve ekipler, depo ile reyonlardaki ürünlerden numune aldı. Numunleler incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi.

"İŞLETMELERE 65 BİN TL İLE 6 MİLYON 600 BİN TL ARASINDA CEZA UYGULANIYOR"

Denetimler sırasında açıklama yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Sayın Bakanımızın talimatından sonra denetimlerimizi başlattık. İstanbul’da 131 bin gıda işletmesi var. Bu zamana kadar 206 bin denetim gerçekleştirdik. 28 Kasım'dan bugüne kadar 2 bin 521 gıda denetimi gerçekleştirdik. Zeytinyağı, bal, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri taklit ve tağşiş açısından sıkıntılı ürünler olduğu için biraz daha dikkatli davranıyoruz. Vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Piyasa fiyatlarının altında olan güvenilir olmayan gıdayla ilgili olarak mutlaka dikkat etmeleri lazım. Elektronik satış yapan yerlerden de numune alıyoruz. Bugüne kadar aldığımız zeytinyağında 8 numunede olumsuzluk tespit ettik. 28 Kasım'dan itibaren 39 ilçemizde 15 numune aldık. Bütün denetçilerimiz bütün ilçelerimizde şu an sahada. Zeytinyağıyla ilgili taklit ve tağşiş yönünden numune alacaklar. Taklit ve tağşiş yönünden olumsuz çıkan numunelerin sonucunda işletmelerimize 65 bin ile 6 milyon 600 bin arasında idari para cezası uygulanıyor.Kişinin şirketin firmanın gayrisafi milli hasılasına göre ikincide iki katına çıkarılıyor. Üçüncüsünde ise savcılığa suç duyurusunda bulunularak ticaretten men ediliyor" dedi.

"EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİNİN KENDİSİDİR"

Vatandaşların ucuz ürünlere rağbet etmemelerini söyleyen Karaca, “En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Piyasa değerinin altında olan ürünlere rağbet etmemeleri, bilmedikleri ya da sosyal medya mecralarında ya da tanımadıkları yerden ürün alırken dikkat etmelerini istiyoruz. Herhangi bir olumsuzluk gördüklerinde etiket okuryazarlığı bizim için oldukça önemli. Gıda okur yazarlığı diyoruz biz buna. Aldıkları ürünlerin üzerinde bakanlığımızdan izni olup olmadığını okumalılar. Tavsiye edilen tüketim tarihi ile son tüketim tarihini mutlaka incelemeleri lazım. Herhangi bir şikayetleri olduğunda da Alo 174 Gıda Hattını aradıkları takdirde biz o işletmeyle ilgili gerekli denetim ve kontrolleri yapıp 15 gün içerisinde dönmek zorundayız" dedi.

"ÇOK UCUZ OLAN ZEYTİNYAĞINDA MUTLAKA PROBLEM VARDIR"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca, "Zeytinyağı alırken fiyatına dikkat etsinler. Çok ucuz olan bir zeytinyağında mutlaka bir problem var demektir. Bunu bize mutlaka bildirsinler. Bize 'Şüphelendiğimiz bir ürün var' desinler, biz de gereken işlemi yapalım. Zeytinyağında bazen 3’te 2’sine kadar başka yağ katabiliyorlar. Zeytinyağında çok yoğun bir şekilde taklit ve tağşiş karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili önlemlerimizi de aldık" diye konuştu.