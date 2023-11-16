Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Sürek'ten zeytinyağı fiyatlarına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 16.11.2023 - 11:13

Güncelleme: 16.11.2023 - 11:15

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, piyasada işlem gören 5 asit rafinajlık zeytinyağı fiyatının kilogram başına 165 lira olduğunu belirterek, "Son dönemde öne çıkarılan kilogram başına 295 lira fiyat, 0,3 Kuzey Ege natürel sızma yağı için geçerli brüt fiyat olup, 0,3 asit alımı hiç yoktur, dolayısıyla piyasada işlem görmemektedir" ifadesini kullandı.

Sürek, yazılı açıklamasında, Birliğin 2023-2024 sezonunda üretici ortakları için ilan ettiği fiyatlar üzerinden alımlara 8 Kasım'da başladığını anımsattı.

Piyasada her zeytinyağının işlem görmediğinin altını çizen Sürek, "Piyasada işlem gören 5 asit rafinajlık zeytinyağının alım fiyatı kilogram başına 165 lira ve 16 asit rafinajlık zeytinyağı fiyatı 75 lira. Son dönemde öne çıkarılan kilogram başına 295 lira fiyat, 0,3 Kuzey Ege natürel sızma yağı için geçerli brüt fiyat olup, 0,3 asit alımı hiç yoktur, dolayısıyla piyasada işlem görmemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

TARİŞ: SIZMA ALAMAYAN RİVİERA TÜKETEBİLİR

Sürek, alım fiyatlarının, 30 kooperatiften gelen piyasa fiyatları, ürün rekoltesi, üretici ortaklarının rekolte taahhüt miktarları, ürünün kalite durumu, stok miktarı, satış hedefleri, yurt dışı piyasa bilgileri ve rekolteleri, ürün bedeli ödeme vadesi dikkate alınarak belirlendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sezon başlamadan özellikle kooperatif bölgeleri başta olmak üzere diğer zeytincilik bölgelerinden de yağ numuneleri alınarak kalite araştırması yapılmaktadır. Gerek ilgili araştırma sonuçları gerekse de sahada yapılan incelemeler neticesinde özellikle natürel sızma zeytinyağı miktarının az olacağı belirlenmiştir. Tüketici ekonomik durumuna göre zeytinyağı yiyebilecektir. Tüketici için tek bir zeytinyağı yoktur. Mevcut durumda çeşitli sınıflarda uygun fiyatlarla zeytinyağı bulunmaktadır. Sızma almaya gücü yetmeyen tüketiciler riviera veya rafine zeytinyağı tüketebilecektir."