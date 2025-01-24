İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var!
Sarıyer ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Büyükdere Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İddiaya göre; 34 MK 0398 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek ışıklarda bekleyen araçlara çarptı.
Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi hafif şekilde yararlanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluşurken, bir ambulansın yoğun trafik nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
Kazaya karışan 1 hafif ticari araç,1 minibüs ve 5 otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırılırken, trafik akışı normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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