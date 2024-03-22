İstanbul'daki köprüler maviye büründü... Nedeni belli oldu!
İstanbul'un simgelerinden Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, kolon kanserine dikkat çekmek için maviye büründü.
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" çalışmaları kapsamında hastalığa dikkati çekmek amacıyla mavi renge büründü.
Köprüdeki aydınlatmanın, sabahın ilk saatlerine kadar devam ettiği aktarıldı.
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