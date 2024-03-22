İstanbul'daki köprüler maviye büründü... Nedeni belli oldu!

İstanbul'un simgelerinden Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, kolon kanserine dikkat çekmek için maviye büründü.

AA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 09:23
İstanbul'daki köprüler maviye büründü... Nedeni belli oldu!
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Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" çalışmaları kapsamında hastalığa dikkati çekmek amacıyla mavi renge büründü.

Köprüdeki aydınlatmanın, sabahın ilk saatlerine kadar devam ettiği aktarıldı.


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