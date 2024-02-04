Ünlü oyuncu 'farkındalık' için kendini ölü ilan ettirdi

Yayınlanma: 04.02.2024 - 11:30

Güncelleme: 04.02.2024 - 11:31

Hindistan'ın en ünlü oyuncularından biri olan Poonam Pandey'in Cuma günü yaşamını yitirdiğini açıklanmasından saatler sonra şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Cuma günü Pandey'nin hastalıktan ötürü yaşamını yitirdiği menajeri tarafından 1.3 milyon hayranına gönderilen bir sosyal medya mesajıyla duyuruldu. Bu olay ülke kamuoyunda şok etkisi yaratırken paylaşımda, "Bu sabah bizim için zor bir sabah. Sevgili Poonam'ımızı rahim ağzı kanseri nedeniyle kaybettiğimizi bildirmekten derin üzüntü duyuyoruz" denildi.

Haber, yerel medyaya konuşan menajeri Nikita Sharma tarafından da doğrulandı...

Sharma, "Sevilen aktris ve sosyal medya kişiliği Poonam Pandey, bu sabah rahim ağzı kanseri nedeniyle trajik bir şekilde hayata veda etti ve eğlence sektörünü şok ve yas içinde bıraktı" dedi.

Çok sayıda hayranı Pandey'in ölümüyle şok olurken bir gün sonra ise genç oyuncu ortaya çıktı. Pandey, ölümü hakkında yalan söylediğini ve amacının bu hastalığa karşı farkındalık yaratılması olduğunu söyledi. Pandey, yalan söylediği için üzgün olmadığını ve aksine gururlu olduğunu dile getirdi.

Hayranlarından özür dileyen Pandey, "Evet, ölümüm hakkında yalan söyledim. Aşırı, biliyorum. Ama birdenbire hepimiz rahim ağzı kanseri hakkında konuşmaya başladık, değil mi? Ölüm haberimin başarabildiklerinden gurur duyuyorum" dedi. Pandey, "Diğer bazı kanserlerin aksine, rahim ağzı kanseri tamamen önlenebilir. Anahtar HPV aşısı ve erken teşhis testlerinde yatmaktadır. Hiç kimsenin bu hastalık yüzünden hayatını kaybetmemesini sağlayacak araçlara sahibiz. Kritik farkındalıkla birbirimizi güçlendirelim ve her kadının atması gereken adımlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayalım" dedi.

