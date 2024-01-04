AKOM uyardı: Sibirya'dan yola çıktı! İstanbul'a kar geliyor...

Yayınlanma: 04.01.2024 - 12:48

Güncelleme: 04.01.2024 - 12:48

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet işleri Daire Başkanlığı’na bağlı AKOM’un tahminine göre 12°C civarında seyreden hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 16°C’ye ulaşacak. Akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklenirken, gün içinde ve hafta boyunca lodos yönlü rüzgar, ılık hava getirecek. Rüzgarın 20-45 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Lodosun getirdiği ılık havanın 8 Ocak Pazartesi’ye kadar sürmesi, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul’un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Sibirya kökenli sistemle birlikte hava sıcaklıklarının 5-8°C azalması, yağmur ile başlayan yağışların 9 ve 10 Ocak’ta kara dönüşmesi öngörülüyor.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kar yağışının olup olmayacağı merak ediliyor. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi. Prof. Dr. Şen, Marmara bölgesinden başlayarak, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde sıcaklıkların 5,6 derece düşeceği hatta Trakya’da 0 derecelere kadar düşeceğini söyledi ve ekledi:

"Kar yağışı için hem soğuk hem de yağışlı hava olması gerekir. Nemin olması da gerekir. Eğer sistemler çok değişmez ise bu sistemi Marmara ve İstanbul’a kar yağacağını tahmin ediyorum. Kaç santim yağacağını ise ilerleyen günlerde söyleyeceğiz. 10-11 Ocak'ta yani Çarşamba akşamı başlayıp Perşembe akşamı da etkisini göreceğiz. 11-12-13-14 Ocak tarihlerine kayacak gibi duruyor."



