İstanbullular dikkat: AKOM saat vererek uyardı!

Yayınlanma: 22.12.2023 - 16:25

Güncelleme: 22.12.2023 - 16:27

AKOM İstanbul için fırtına uyarısı yaptı. AKOM verilerine göre rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde (50-80km/s) esmesi beklendiği kaydedildi.

CUMARTESİ AKŞAM SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK

Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağının da tahmin edildiğinin belirtildiği açıklamada, cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara (ağaç, direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması) karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.