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İstanbullular dikkat: Küçükçekmece'de yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat: Küçükçekmece'de yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

24.06.2026 17:46:00
Güncellenme:
AA
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İstanbullular dikkat: Küçükçekmece'de yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece'de düzenlenecek aşure matem merasimi nedeniyle yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Saat 06.00'da başlayacak uygulama için alternatif güzergahlar belirlendi.
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde düzenlenecek olan etkinlik sebebiyle trafik akışında düzenlemeye gidiliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından alınan kararla yarın (25 Haziran) bölgedeki bazı yollar trafiğe kapatılacak. Söz konusu uygulamanın, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan aşure matem merasimi programı dolayısıyla yapılacağı bildirildi. 

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Açıklanan plana göre, sabah saat 06.00'dan itibaren başlayacak ve program bitimine kadar sürecek olan yol kapatma listesi şu şekilde: 

  • Dereboyu Caddesi ile Fatih Caddesi kesişimi 
  • Başaran Sokak'ın Fatih Caddesi'ne çıkışı 
  • Fatih Caddesi'nin Tuna Caddesi ile Başaran kesişimi 
  • Kızılay Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarı'na giriş kısmı 
  • 1. Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarı'na giriş kısımları 
  • Fulya Sokak'ın Fatih Caddesi ile Orhan Gazi Sokak arasında kalan kısmı 

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kapatılan yollara alternatif olarak kullanılabilecek güzergahları da sürücülerle paylaştı.

Buna göre araç sahipleri; Dereboyu, Muammer Aksoy ve Tuna Caddeleri ile Maslak Çeşme Caddesi'ni takiben Hakan Caddesi'nin devamına bağlı ara sokakları alternatif güzergah olarak kullanabilecekler.

İlgili Konular: #İstanbul #küçükçekmece

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