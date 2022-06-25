İstanbullular dikkat! Yarın bazı metro seferleri yapılmayacak

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2022 Cumartesi, 12:11
İstanbullular dikkat! Yarın bazı metro seferleri yapılmayacak
Abone Ol google-news

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği tarafından alınan karar kapsamında, 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla bazı metro seferlerinin yapılmayacağını duyurdu. 

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır" denildi.


istanbul valiliği metro ibb
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler