İstanbullular dikkat! Yarın bazı metro seferleri yapılmayacak
Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacağını duyurdu.
Metro İstanbul, İstanbul Valiliği tarafından alınan karar kapsamında, 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla bazı metro seferlerinin yapılmayacağını duyurdu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır" denildi.
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) June 25, 2022
İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır.
Video Haberler
- AKP'nin kalesinde pahalılık isyanı
- Karamollaoğlu'ndan 'adaylık' ve 'idam' açıklaması
- Kırıkkale'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
- Sarıgül Atina'da Türk bayrağı açtI
- Haciz geldi, otomobilini uçurumdan aşağı attı
- Silahlı saldırıda 2 kişi öldü, onur yürüyüşü iptal oldu
- Marmaris'ten can yakan görüntüler
- Eşyaları sokağa fırlatınca mahalleli darbetti
- Çorlu’da silahlı kavga: 2’si polis 10 yaralı
- Şanlıurfa Kurucahöyük'te içme suyu krizi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Penisinin hızla büyümesinden şüphelendiler...'
- Peker cephesinden yeni 'Ağar' tweetleri
- Dolar/TL'deki düşüşün gerçek sebebi
- Dolar/TL kurundaki düşüşün nedeni ne?
- AKP'li Demiröz açıklamasından geri adım attı
- Süleyman Soylu'ya çok sert yanıt
- Akademisyenleri taşıyan araç devrildi
- Yüzde 51 görevini onaylamıyor!
- Göbeklitepe'de bir sır daha açığa çıktı
- Piknikte mide bulandıran olay!