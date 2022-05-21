İstanbulluların kabusu: Kameraya yakalandılar
İstanbul'da park halindeki otomobillerin farlarını çaldığı iddia edilen Ümit Y.(28) gözaltına alındı. Şüphelinin suç ortagıyla birlikte dakikalar içinde araçların farlarını çaldıkları anları güvenlik kameraları kaydetti.
Maltepe ve Üsküdar'da polise başvuran vatandaşlar park halindeki otomobillerinin farlarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin hırsızlıklar sırasında güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirledi.
Görüntülerde şüphelilerin gözlerine kestirdikleri aracın yanına yaklaştıkları, ardından dakikalar içinde otomobilin her iki farını da çalarak kaçtıkları görüldü.
7 SUÇ KAYDI VARMIŞ
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa süre içinde şüphelilerin olay yerine gelirken kullandıkları otomobilin plakasını tespit etti. Üç kişi oldukları belirlenen şüphelilerden Ümit Y. Ümraniye'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin daha önceden 7 suç kaydının olduğu tespit edildi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Ümit Y. adliyeye sevk edilirken, suç ortaklarının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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