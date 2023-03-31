Mersin'de IŞİD operasyonu: 8 gözaltı
Mersin’de terör örgütü IŞİD’e yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt içerisinde sözde istihbarat ve lojistik yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyet de yürüten ve gönüllü geri dönüş çerçevesinde Türkiye’den ayrılıp yasa dışı yollardan tekrardan Türkiye’ye girip örgüte elaman kazandırma arayışında olan 8 şüpheli tespit edildi.
ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ
Bugün sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi.
Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, A.S., M.A., A.A., O.A., S.M., A.K.İ., A.A.K. ile O.A.A. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere Emniyet'e götürüldü.
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