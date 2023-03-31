Mersin'de IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

Mersin’de terör örgütü IŞİD’e yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 08:50
Mersin'de IŞİD operasyonu: 8 gözaltı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt içerisinde sözde istihbarat ve lojistik yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyet de yürüten ve gönüllü geri dönüş çerçevesinde Türkiye’den ayrılıp yasa dışı yollardan tekrardan Türkiye’ye girip örgüte elaman kazandırma arayışında olan 8 şüpheli tespit edildi.

ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Bugün sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi.

Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, A.S., M.A., A.A., O.A., S.M., A.K.İ., A.A.K. ile O.A.A. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere Emniyet'e götürüldü.


IŞİD Mersin

İlgili Haberler

Denizli'de IŞİD operasyonu: 2 tutuklama

Denizli'de IŞİD operasyonu: 2 tutuklama
Adana'da yakalanmıştı: IŞİD'in finansörü hakkında istenen ceza belli oldu

Adana'da yakalanmıştı: IŞİD'in finansörü hakkında istenen ceza belli oldu
Kastamonu’da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu’da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

En Çok Okunan Haberler