İstanbul'un dört ilçesinde 4 saatlik su kesintisi!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yayımlanan duyuruda, İstanbul'un Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Esenyurt ilçesinde 4 saat süreyle kesintisi yapılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 13:05
İstanbul'un dört ilçesinde 4 saatlik su kesintisi!
Abone Ol google-news

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), dört ilçede 4 saat süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İSKİ tarafından yayımlanan duyuruda, Bağcılar ilçesindeki Göztepe Mahallesi'nde sabah 11.08'de kesilen suyun, öğlen saat 15.00'da tekrar verilmeye başlanacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de ise sabah 08.56 itibarıyla kesilen suyun, saat 14.00 itibarıyla tekrar verilmesinin planlandığı ifade edildi.

Esenler ilçesindeki Oruçreis Mahallesi'nde de saat 11.30'da kesilen suyun saat 13.30'da yeniden verilmesinin planlandığı kaydedildi.

Esenyurt ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde saat 09.25'te kesilen suyun saat 13.00 civarında şebekeye tekrar verilmesinin beklendiği belirtildi.

 

 


İlgili Haberler

'İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak' iddialarına İSKİ'den yalanlama

'İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak' iddialarına İSKİ'den yalanlama
İstanbullular dikkat! İSKİ duyurdu: 9 ilçede su kesintisi

İstanbullular dikkat! İSKİ duyurdu: 9 ilçede su kesintisi
İstanbullular dikkat! BEDAŞ, bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu

İstanbullular dikkat! BEDAŞ, bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu

En Çok Okunan Haberler