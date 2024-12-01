İstanbul'un göbeğinde tornavidalı 'dedikodu' kavgası: Motosikletin lastiğini patlatıp merdivenlerden attı!

Mecidiyeköy’de bir kişi kız arkadaşı hakkında dedikodu çıkarttığını iddia ettiği komşusuna tornavidayla saldırdı. Taraflar vatandaşların araya girmesiyle ayrılırken, gece saatlerinde ve 1 gün sonra olay yerine gelen Selçuk Y., lastiğini patlattığı park halindeki motosikletli merdivenlerden attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un göbeğinde tornavidalı 'dedikodu' kavgası: Motosikletin lastiğini patlatıp merdivenlerden attı!
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DHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 10:10

Şişli Mecidiyeköy’de, sokaktaki bir binada yaşayan İsmail O., arkadaşı Selçuk Y.’nin (25) kız arkadaşı hakkında dedikodu çıkarttı.

Bunu öğrenen Selçuk Y., eline tornavida alıp 28 Kasım saat 01.00 sıralarında İsmail O.’nun yaşadığı bina önüne geldi.

Burada tornavidayla komşusuna saldıran Selçuk Y.’yi araya giren vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırdı.

LASTİĞİNİ PATLATTIĞI MOTOSİKLETİ MERDİVENLERDEN ATTI

Gece saatlerinde bina önüne gelen Selçuk Y., park halindeki motosikletin lastiğini patlatıp yere düşürdü. 2 gün sonra olay yerine bir kez daha gelen Selçuk Y. bu kez de motosikleti merdivenlerden attı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından İsmail O.’nun savcılığa giderek şikayette bulunacağı öğrenildi.


Etiketler: #kavga #Şişli

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