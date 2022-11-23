İşte depremin anatomisi... Kandilli Rasathanesi 'Düzce' raporunu paylaştı

23 Kasım 2022 Çarşamba, 09:58

Türkiye, 23 Kasım 04.08 sıralarında Düzce'de meydana gelen depremle sarsıldı. Birçok ilde halk sokaklara döküldü.

Enstitü tarafından hazırlanan ayrıntılı raporu paylaşan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Düzce depreminin büyüklüğünün 6.0 olarak revize edildiğini de söyledi.

Bugün, 23 Kasım 2022, saat 04:08'de merkez üssü Sarıdere-Gölyaka-Düzce'de meydana gelen M=6.0 aletsel büyüklüğündeki depremin enstitümüz tarafından hazırlanmış olan basın bültenine: https://t.co/vE415WyyLF

adresinden ulaşılabilinir.

Geçmiş olsun dileklerimle... https://t.co/pwtcUXxaSn pic.twitter.com/9tY6nKVcqv — Haluk Özener (@HalukOzener) November 23, 2022

Prof. Özener'in sosyal medya hesabından da paylaştığı Düzce depremi raporunda şu ifadeler yer aldı:

"23 Kasım 2022 Tarihinde Sarıdere-Gölyaka-Düzce (40.8175 K 30.9868 D) merkez üssünde yerel saat ile 04:08’de aletsel büyüklüğü Ml=6.0 (Mw=6.0) olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 10.6 km civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Düzce ili ve ilçeleri ili başta olmak üzere Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde hissedilmiştir."

"TSUNAMİ UYARISI YOK"

"23 Kasım 2022 tarihinde Sarıdere-Gölyaka-Düzce (40.8175 K 30.9868 D) merkez üssünde yerel saat ile 04:08’de aletsel büyüklüğü Ml=6.0 (Mws=6.0) olan depremi takiben 6. dakikada tsunami uyarı mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir. Uyarı mesajı eki olarak gönderilmiş olan haritalar ekte sunulmuştur. TSI 06:46 itibarı ile tsunami uyarısının iptal edildiğine dair son mesaj yayınlanmıştır."

"Aletsel Dönemde (M.S. 1900-2021; büyüklüğü M>4.0 KRDAE Deprem Katalogu) il sınırları içerisinde meydana gelen önemli depremlerin büyüklükleri M=7.0-7.9 arasındadır. Tabloda da görüleceği gibi büyüklüğü M?6.0 olan depremler, Düzce il sınırları içerisinde güney güneybatıdadan geçen Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerindeki komşu il sınırları içerisinde (Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Kastamonu, Çankırı) meydana gelmiş depremlerdir. İl merkezine en yakın deprem 11 km uzaklıkta olan 1999 Uğur-Düzce depremidir."