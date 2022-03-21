İstek parça söylerken saldırıya uğrayan Azad Doğanay o anları anlattı

21 Mart 2022 Pazartesi, 16:00

Olay, geçen Cumartesi gecesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir türkü evinde meydana geldi. Sahneye çıkan Türkücü Azad Doğanay, iddialara göre programı sırasında bir müşteriden gelen istek türküyü seslendirmeye başladı. Bu sırada başka masada bulunan müşteriler, istek türküyü beğenmeyerek tepki gösterdi. Sözlü başlayan tartışma bir anda şişelerin, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada, türkücünün kardeşi Çetin Doğanay bıçakla elinden yaralandı. Türkü evinin savaş alanına döndüğü ve 1 kişinin yaralandığı o anlar, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

"İSTEKLERİ OKUDUĞUM SIRADA BAŞKA BİR MASADAN TEPKİ GELDİ"

Yaşanan olayda sahnede darbedilen Sanatçı Azad Doğanay o anları anlattı, "Biz cumartesi günü sahneye gittik Ataşehir'e. İşte istekler geliyor. İstekleri okuyoruz. O esnada bir tane eseri okuyordum. Başka masada, kalabalık bir masada tepki aldım. Gelip bana müdahale ettiler. Tehdit ettiler. Ondan sonra masasına geçti ve oradan bana bardak fırlattı. Direkt zaten hedefi sahne. Mekan da devreye girmedi. Tek başımıza kaldık. Tek başımıza savaştık yani bu insanlarla. Bıçaklar kullanıldı. Sözlü, sopalı, şişeler, bardaklar, sandalyeler, masalar hepsini bize fırlatılıyorlar. Kardeşim yaralandı. Ben yaralandım. Hastaneye falan götürdüler bizi. Kolu kırılan, işte kafası kırılan müşteriler onlar da oraya getirdiler. Sonra darp raporu ve iş görülmez raporu. Şikayetçi olduk. Emniyetteki işlemleri devam ediyor" şeklinde konuştu.

"ABİMİN ÜZERİNE ATLAYINCA BIÇAK KOLUMA GELDİ"

Olayda bıçakla yaralanan Azad Doğanay'ın kardeşi Çetin Doğanay ise, "O an ben abimin yanına gittim. Onlar da bıçakla saldırdı. Ben abimin üstüne atlayınca koluma geldi bıçak. Buradaki olan müşterilerde yaralandı. Şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.



