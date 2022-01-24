İşten çıkarılan yurttaş, evinde asılı bulundu
İzmit'te bir süre önce işten çıkartıldığı öğrenilen 43 yaşındaki Yusuf Kırtay, evde kendisini asarak yaşamına son verdi.
Kocaeli İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi'nde ikamet eden 43 yaşındaki Yusuf Kırtay, sözleşmeli olarak çalıştığı iş yerinden bir süre önce çıkartıldı.
Kocaeli Halk Gazetesi'nin haberine göre Kırtay, tekrar işe çağrılma beklentisi gerçekleşmeyince yalnız yaşadığı evinde kendisini astı.
Bir süredir kendisinden haber alınamadığı ihbarı üzerine evine giden ekipler, Kırtay'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- İşsiz yurttaş, intihar etti
- 15 yaşındaki çocuğu öldürdüler, paraları alıp kaçtılar
- Kar tipiye çevirdi, D-100'de trafik durdu
- 3'lü ittifak konusuna açıklık getirdi
- Almanya'da silahlı saldırı: Çok sayıda yararlı var
- Rusya'dan döviz kararı
- THY duyurdu: 04.00'e kadar uçuşlar durduruldu
- Evine gitmek isteyen yurttaşlar durakta kaldı
- Gamze'nin şüpheli ölümü
- Alman teknik adamdan dikkat çekici sözler