İşten çıkarılan yurttaş, evinde asılı bulundu

24 Ocak 2022 Pazartesi, 16:54

Kocaeli İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi'nde ikamet eden 43 yaşındaki Yusuf Kırtay, sözleşmeli olarak çalıştığı iş yerinden bir süre önce çıkartıldı.

Kocaeli Halk Gazetesi'nin haberine göre Kırtay, tekrar işe çağrılma beklentisi gerçekleşmeyince yalnız yaşadığı evinde kendisini astı.

Bir süredir kendisinden haber alınamadığı ihbarı üzerine evine giden ekipler, Kırtay'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.