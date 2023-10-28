İstiklal Caddesi'nde bayrakları yere atan şahıs gözaltına alındı
İstiklal Caddesi'nde bayrakları kırıp üzerine basan Ü.B. ile polislere karşı çıkarak devlet büyüklerine hakaret eden G.Ö. gözaltına alındı. Ü.B.'nin bayrağı kırıp üzerine bastığı anları ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Beyoğlu Tomtom Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, gece saat 03.40 sıralarında polise bir kişinin caddeye dizilen bayrakları kırıp üstüne bastığı yönünde ihbar geldi. İhbarın ardından olay yerine giden ekipler, şüphelinin Ü.B. olduğunu belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Ekipler Ü.B.'yi gözaltına alacağı sırada bir kişi polise engel olmaya çalışarak devlet büyüklerine hakaret etti. Bunun üzerine ekipler G.Ö. olduğunu tespit ettikleri kişiyi de gözaltına aldı.
Emniyete götürülen 2 şüpheli 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama, Devlet Büyüklerine Hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi.
KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan Ü.B.'nin bayrakları kırıp yere attığı anları çevredeki 2 kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde Ü.B.'nin bayrağı yere düşürdükten sonra üstüne bastığı, video çeken gencin ise 'Bayrak namustur' diyerek Ü.B.'ye müdahale ettiği anlar yer aldı.
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