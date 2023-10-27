Metroya asılan Türk bayraklarını yırtmıştı... Şüpheli hakkında tutuklama kararı!

Yayınlanma: 27.10.2023 - 10:39

Güncelleme: 27.10.2023 - 11:39

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi Metro İstasyonu'nda 27 Ekim Çarşamba günü akşam saatlerinde skandal anlar yaşandı.

İddiaya göre, Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında metroya asılan Türk bayrakları, Erhan T. adlı zanlı tarafından yırtılmak istendi. Olay anında yolcular arasında bulunan polis memuru tarafından müdahale edilen Erhan T. gözaltına alınmak istendi.

Erhan T.'nin direnmesi nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler tarafından Erhan T. gözaltına alındı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI!

Çok sayıda suç kaydı bulunan Erhan T. Emniyet'te yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Erhan T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.