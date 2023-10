'Bayrak asan dayı' bu defa 100'üncü yıl için balkona çıktı

Türkiye'nin 'Bayrak Dayı' olarak tanıdığı ve 3 büyük takımlardan siyasi partilere; Kremlin Sarayı'ndan Özgürlük Heykeline kadar photoshop yolu ile caps uygulamaları yapılan internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, 2013 yılında İHA tarafından çekilen fotoğraf sonrası bir anda fenomen haline gelmişti.

Türkiye'nin bayrak dayısı olarak ün salan Tahtalıoğlu bu kez Dursunbey Belediyesi tarafından kendisine hediye edilen Türk Bayrağını aynı balkona astı.

Dursunbey Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Balkonuna Belediye ekiplerimiz tarafından kendisine hediye edilen, şanlı Türk bayrağını asan Bayrak asan dayı, 100. yıl vesilesi ile tüm hemşehrilerimizi bayraklarını iş yerlerine, evlerine asmalarını istedi" denildi.

????As Bayrakları As As????



Türkiye'nin 'Bayrak asan dayı' olarak tanıdığı, internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, bu sefer balkona Cumhuriyetin 100. yılı vesilesi çıktı.#AsBayrakları pic.twitter.com/3brvKFzDuC