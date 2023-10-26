Cumhuriyetimizin 100.Yılı
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'Bayrak asan dayı' bu defa 100'üncü yıl için balkona çıktı

'Bayrak Asan Dayı' olarak tanınan ve dünyaca ünlü ABD'li fenomen Amanda Cerny'nin de dikkatini Salih Tahtalıoğlu, bu kez Cumhuriyetin 100'üncü yılı için aynı balkona bayrağını astı.

İHA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 18:11
'Bayrak asan dayı' bu defa 100'üncü yıl için balkona çıktı
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Türkiye'nin 'Bayrak Dayı' olarak tanıdığı ve 3 büyük takımlardan siyasi partilere; Kremlin Sarayı'ndan Özgürlük Heykeline kadar photoshop yolu ile caps uygulamaları yapılan internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, 2013 yılında İHA tarafından çekilen fotoğraf sonrası bir anda fenomen haline gelmişti.

Türkiye'nin bayrak dayısı olarak ün salan Tahtalıoğlu bu kez Dursunbey Belediyesi tarafından kendisine hediye edilen Türk Bayrağını aynı balkona astı.

Dursunbey Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Balkonuna Belediye ekiplerimiz tarafından kendisine hediye edilen, şanlı Türk bayrağını asan Bayrak asan dayı, 100. yıl vesilesi ile tüm hemşehrilerimizi bayraklarını iş yerlerine, evlerine asmalarını istedi" denildi.

Salih Tahtalıoğlu 2013'te balkonuna bayrak asarken fotoğrafı çekilmiş ve sosyal medyada 'bayrak asan dayı' ismiyle fenomen olmuştu.

Vine'da çektiği videolarla ABD'de fenomen olan Amanda Cerny de aynı dönemlerde balkonuna Türk bayrağı asarak dikkatleri üzerine çekmisti.


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