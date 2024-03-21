İstiklal Marşı’nı yanlış okuyan Altınok’tan ‘savunma’: ‘Doğaçlama yaptım’

İstiklal Marşı’nı yanlış okumasıyla gündeme gelen AKP’nin Ankara adayı Turgut Altınok, konuya ilişkin gelen soruya “Ben orada İstiklal Marşı okumadım, gençlere doğaçlama, Çanakkale ruhu ile ilgili bir beyit okudum” diye yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:54
İstiklal Marşı’nı yanlış okuyan Altınok’tan ‘savunma’: ‘Doğaçlama yaptım’
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AKP’nin Ankara Büyükşehir adayı Turgut Altınok BabalaTV'nin Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel programına konuk oldu.

Katıldığı yayında İstiklal Marşı’nı yanlış okumasıyla gündeme gelen AKP’nin Ankara adayı Turgut Altınok’tan konuyla ilgili gündem olacak bir açıklama geldi. 

Oğuzhan Uğur’un sunduğu ‘Mevzular Açık’ programına katılan Altınok konuya ilişkin soru soran gence, “Ben orada İstiklal Marşı okumadım, gençlere doğaçlama, Çanakkale ruhu ile ilgili bir beyit okudum” diyerek yanıt verdi.


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