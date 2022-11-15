Son Dakika... Vali Yerlikaya'dan İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama

15 Kasım 2022 Salı, 18:03

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 6 kişinin yaşamını yitirdiği İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralanan 81 kişinin 61'inin taburcu olduğunu duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61’i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum."