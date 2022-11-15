Son Dakika... Vali Yerlikaya'dan İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında yaralananların durumuna ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 6 kişinin yaşamını yitirdiği İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralanan 81 kişinin 61'inin taburcu olduğunu duyurdu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61’i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum."
İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61’i taburcu oldu.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 15, 2022
14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor.
Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.#GeçmişOlsun pic.twitter.com/2S3PqpXwu5
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