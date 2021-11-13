İstinye-Yeniköy arası kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda, İstinye-Yeniköy arasında görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle gemi trafiğinin askıya alındığı bildirildi.

AA
13 Kasım 2021 Cumartesi, 08:45
İstinye-Yeniköy arası kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı İstinye-Yeniköy arası görüşün sıfır olarak rapor edildiği aktarıldı.

Açıklamada, gemi trafiğinin çift yönlü olarak 06.45'te askıya alındığı belirtildi.


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