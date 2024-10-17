“İstismar ve şiddet cezasızlık politikalarının sonucudur”

Yayınlanma: 17.10.2024 - 16:16

Güncelleme: 17.10.2024 - 16:16

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu’nun temizlik görevlisi D.T. (18), 8 yaşındaki öğrenciyi okul çıkışında sınıfa kapatarak tacizde bulunmasına tepkiler sürüyor. Zanlının önce serbest bırakılması sonrasında kamuoyundan gelen tepkilerle yeniden gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından Veli-Der de bir basın açıklaması yaptı. İktidarın politikalarına dikkat çeken Veli – Der İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Turgut Aydın, “Hep söylüyoruz; çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet, istismar ve cinayetler politiktir. Yıllardır sürdürülen iyi hal indirimlerinin, cezasızlık politikalarının, çıkarılan afların sonucudur. Kadınların, kız çocukların haklarını yok sayan, hakim ataerkil zihniyet, failleri cezasız bırakarak ödüllendirmektedir. Bu da kadınlara ve çocuklara yönelik her türlü şiddet olayının her geçen gün daha da artmasına yol açmaktadır. Okulda yaşanılan istismara neden olan, aynı zamanda uygulanan bu politikalardır” dedi.

“SUÇLULAR GÖREV YAPIYOR”

Zanlının Milli Eğitim Bakanlığı’nın İşgücü Uyum Programı'nıyla işe girdiğini hatırlatan Aydın, “Uygulama ile asgari ücretin yarısının da altında, güvencesiz ve yalnızca haftada 3 gün çalışmak üzere temizlik personeli gönderilmektedir. Bu durum da okullarda temizlik ve çocuklarımızın sağlık sorunlarını her geçen gün artırmaktadır. Bir sorun da özel politika gerektiren grup adı altında hükümlü kişiler de İşgücü Uyum Programı kapsamında okullarda çalıştırılmaktadır. İşlenilen suçlar kapsamında bu kişilerin çocuk istismarı, çocuklara, kadınlara yönelik şiddet vb suçlardan hüküm giymiş olmasının yaratacağı sonuçlar görmezden gelinmektedir” diye konuştu.

Turgut Aydın, bakanlığa seslenerek “Okullarda çocuklarımızın can güvenliği ve temizlik sorunları kalıcı ve sürdürülebilir olmayan geçici istihdam gibi palyatif çözümlerle değil, kadrolu iş güvenceli pedagojik eğitim almış kalıcı istihdamla çözülmelidir. İşgücü uyum programı sonlandırılmalı, bütçe takvimin başlamasıyla birlikte bütçeden kadrolu, güvenceli temizlik görevlisi atanması için yeterli bütçe ayrılmalıdır. Okulumuzda yaşanan istismar davasının da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çocuklara yönelik işlenen suçların cezasız bırakılmasını kabul etmeyeceğiz. Hiçbir çocuk, hiçbir veli yalnız değildir” ifadelerini kullandı.