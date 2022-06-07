İsveç Başbakanı: Kakabaveh'e herhangi bir taviz vermedik

07 Haziran 2022 Salı, 16:11

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında verilen gensoru önergesinin Mecliste kabul edilmemesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Magdalena Andersson, gensoru önergesindeki oylamanın Johansson'un lehine çıkmasından dolayı mutlu olduğunu aktararak, "Kakabaveh'e hiç taviz vermedik. NATO sürecinde tekerin çarkına çubuk sokanların siyasi oyununa İsveç halkının ihtiyacı yoktur" ifadelerini kullandı.

Andersson, bir gazetecinin, Sosyal Demokrat Parti ile Amineh Kakabaveh arasında terör örgütü YPG/PKK'ya destek olunması için varılan anlaşmayı hatırlatması üzerine, "Biz Kakabaveh ile hükümet olarak yeni bir anlaşma yapmadık. Herhangi bir taviz de vermedik. O anlaşma 2 yıl önce Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında yapıldı, hükümet arasında yapılan bir anlaşma değil" dedi.

Expressen gazetesinin iddiasına göre, Suriye'nin kuzeyinde etkili örgüt elebaşı, Kakabaveh'i arayarak kriz çıkarmaması gerektiği yönde telkinde bulundu. Kakabaveh, gelen emir üzerine Meclise girerek oy kullandı. Kakabaveh'in 1 oyu sayesinde Johansson, mecliste güven oylamasını kazandı.