İşyeri önüne bırakıp kaçtılar: Bomba sanıldı, 7 kilo esrar çıktı

18 Nisan 2022 Pazartesi, 12:54

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Haliliye Mahallesi’nde sabah saatlerinde, bobinaj ve dinamo sarımı yapılan iş yerine gelen çalışanlar, kapının önüne bırakılan valizi görüp içerisinde bomba olabileceği endişesiyle durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekipler, çevrede önlem alıp incelediği valizin içerisinde 7 kilo kubar esrar buldu. Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, valizin gece saatlerinde 2 kişi tarafından bırakıldığını belirledi.

Eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.