İşyeri önüne bırakıp kaçtılar: Bomba sanıldı, 7 kilo esrar çıktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir iş yerinin önüne bırakılan ve içerisinde bomba olabileceğinden endişe edilen valizden 7 kilo esrar çıktı. Valizin 2 şüpheli tarafından iş yerinin önüne bırakılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
18 Nisan 2022 Pazartesi, 12:54
İşyeri önüne bırakıp kaçtılar: Bomba sanıldı, 7 kilo esrar çıktı
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Haliliye Mahallesi’nde sabah saatlerinde, bobinaj ve dinamo sarımı yapılan iş yerine gelen çalışanlar, kapının önüne bırakılan valizi görüp içerisinde bomba olabileceği endişesiyle durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekipler, çevrede önlem alıp incelediği valizin içerisinde 7 kilo kubar esrar buldu. Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, valizin gece saatlerinde 2 kişi tarafından bırakıldığını belirledi.

Eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 


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