Tekstil fabrikasında korkutan yangın... Çalışanlar tahliye edildi!
Kestel'de, tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevler tüm fabrikayı sararken, dumanlar ilçenin birçok noktasından görülüyor.
Bursa'nın Kestel ilçesindeki Barakfakih Sanayi Bölgesi’nde ev tekstili üretimi yapan 3 katlı fabrikanın 3'üncü katındaki depoda saat 11.45 sıralarında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, çalışanlar tahliye edildi.
İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 30 araçla yangına müdahalesi sürerken, fabrikadan yükselen dumanlar ilçenin birçok noktasında görülüyor.
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