Kocaeli’de yangın paniği: Bir yurttaş mahsur kaldı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü. 3’üncü katta mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Yayınlanma: 17.12.2023 - 07:43
Kocaeli’de yangın paniği: Bir yurttaş mahsur kaldı!
Abone Ol google-news

Yangın, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylan Sokak’taki 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zemin katta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yükselen duman binanın içine doldu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri zemin kattan içeriye girerek, yangını söndürdü.

3. KATTA MAHSUR KALAN YURTTAŞ KURTARILDI

Binaya dolan duman sebebiyle 3’üncü katta mahsur kalan bir kadın, teleskobik merdiven vasıtasıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı bölgede bulunduğu bildirildi.


kocaeli Yangın

İlgili Haberler

Kartal’da İBB'nin malzeme ikmal deposunda yangın

Kartal’da İBB'nin malzeme ikmal deposunda yangın
Tekstil fabrikasında korkutan yangın... Çalışanlar tahliye edildi!

Tekstil fabrikasında korkutan yangın... Çalışanlar tahliye edildi!
Düzce'de 4 katlı binada yangın paniği: 13 kişi ve 3 evcil hayvanı itfaiye kurtardı!

Düzce'de 4 katlı binada yangın paniği: 13 kişi ve 3 evcil hayvanı itfaiye kurtardı!

En Çok Okunan Haberler