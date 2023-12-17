Kartal’da İBB'nin malzeme ikmal deposunda yangın

Yayınlanma: 17.12.2023 - 07:12

Güncelleme: 17.12.2023 - 07:59

Yangın, gece saat 02.30 sıralarında Kartal’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait ek hizmet binasının yanında bulunan malzeme ikmal deposunda çıktı.

İddiaya göre, İBB’ye ait malzeme ikmal deposu olarak kullanılan bölümde bulunan minibüs bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler daha sonra depoda bulunan diğer malzemelere sıçradı. Yükselen dumanları gören yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, depo içerisinde yanan minibüs ve diğer malzemelere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

