İşyerinde saldırıya uğrayan çiçekçi hayatını kaybetti
Manisa’nın Soma ilçesinde iş yeri önünde silahlı saldırıya uğrayan çiçekçi hayatını kaybetti.
Olay Manisa’nın Soma ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiçekçilik yapan İsmail Yalçın, işyerinin önünde A.S. tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Olay yerinde ağır yaralanan Yalçın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yalçın hayatını kaybederken saldırıyı gerçekleştiren A.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyete götürülen A.S.’nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın 'ev zencisi' tanımı ne anlama geliyor?
- 'Uygunsuz ortam' yarattığı gerekçesiyle men edildi
- Son ankette fark açıldı!
- Instagram ne zaman açılacak?
- Görüşme sonrası Bakan Uraloğlu'ndan açıklama!
- ‘Esas beni darbettiler, bebeğim yere düştü’
- 'Ne memlekete ne de şehirlerimize hayır gelmez'
- Filenin Sultanları olimpiyatlarda yarı finalde!
- 'Hızlı ve sessiz katil'
- 'Açıklamalarınızdaki çaresizlik karşısında...'