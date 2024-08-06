İşyerinde saldırıya uğrayan çiçekçi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 06.08.2024 - 16:48

Güncelleme: 06.08.2024 - 16:48

Olay Manisa’nın Soma ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiçekçilik yapan İsmail Yalçın, işyerinin önünde A.S. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerinde ağır yaralanan Yalçın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yalçın hayatını kaybederken saldırıyı gerçekleştiren A.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen A.S.’nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.