İşyerinde saldırıya uğrayan çiçekçi hayatını kaybetti

Manisa’nın Soma ilçesinde iş yeri önünde silahlı saldırıya uğrayan çiçekçi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 06.08.2024 - 16:48
İşyerinde saldırıya uğrayan çiçekçi hayatını kaybetti
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Olay Manisa’nın Soma ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiçekçilik yapan İsmail Yalçın, işyerinin önünde A.S. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerinde ağır yaralanan Yalçın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yalçın hayatını kaybederken saldırıyı gerçekleştiren A.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen A.S.’nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


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