İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan adayı Delice’yi adaylıktan geri çekti
İYİ Parti, belediye başkan adayı Cemalettin Delice’nin adaylıktan geri çektirildiğini açıkladı.
İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice’nin adaylıktan geri çektirildiğini açıkladı.
İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İYİ Parti Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı yönetimi ile beraber görevden alınmıştır. Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice adaylıktan geri çektirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir için yeni anket sonuçları
- ORC Araştırma son 'Hatay' anketini paylaştı
- AKP'li rektör Hotar büyükelçi oldu!
- İliç Belediye Başkanı'ndan 'maden faciası' açıklaması
- Fuhuş yapan öğrenci AIDS’li çıktı
- Tesla'nın hayali gerçek mi oluyor?
- O partiden Ekrem İmamoğlu'na destek
- Haluk Levent'in ardından bir isme daha 'Hatay' teklifi
- Kızılcık Şerbeti Apo'nun akıbeti belli oldu
- Erkan Baş, belediye başkan adayı oldu!