İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan adayı Delice’yi adaylıktan geri çekti

İYİ Parti, belediye başkan adayı Cemalettin Delice’nin adaylıktan geri çektirildiğini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 22:02
İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan adayı Delice’yi adaylıktan geri çekti
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İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice’nin adaylıktan geri çektirildiğini açıkladı.

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İYİ Parti Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı yönetimi ile beraber görevden alınmıştır. Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice adaylıktan geri çektirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.


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