İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Meral Akşener, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıya katıldı.
Akşener, toplantıda İYİ Partili belediye başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan kurmaylarına talimat
- Açıklamaları gündem oldu: 'Asgari ücretli ölsün'
- İYİ Parti'de üst düzey istifa!
- Hapisten kaçırılan belediye başkanı
- TİSK Başkanı'ndan 'asgari ücret' açıklaması
- Başkanlar harekete geçti
- İdiz'den Sabah'ta 'çıplaklık' isyanı
- Yargıdan Atatürk Orman Çiftliği kararı
- Otomobil pazarında döviz depremi
- CHP'li Özgür Özel de 'değişim' dedi