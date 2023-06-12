İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

AA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 15:03
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi
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İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Meral Akşener, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıya katıldı.

Akşener, toplantıda İYİ Partili belediye başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.

 


Meral Akşener İyi Parti

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