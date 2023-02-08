İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Yıldız Çetinkaya ve ailesi enkaz altında can verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Diyarbakır Kadın Politikaları Başkanı Yıldız Çetinkaya, eşi ve iki çocuğunun enkaz altında hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 18:16
İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Yıldız Çetinkaya ve ailesi enkaz altında can verdi
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Türkiye’de 10 ili sarsan deprem felaketinin üçüncü gününde İYİ Parti Diyarbakır Kadın Politikaları Başkanı Yıldız Çetinkaya, eşi ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haberi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener paylaştı.

Twitter’dan acı haberi duyuran Akşener, “Değerli dava arkadaşım, Diyarbakır Kadın Politikaları Başkanımız Yıldız Çetinkaya’nın, eşinin ve iki evladının enkaz altında hayatlarını kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yüce Allah ailelerine ve sevdiklerine sabırlar versin. Ruhları şad, mekânları cennet olsun…” dedi.



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