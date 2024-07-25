İYİ Parti'den açıklama: ‘Böyle bir milletvekilimiz yok’

İYİ Parti’den yapılan açıklamada ‘Aslıhan Akbal Tüysüz İYİ Parti’den istifa etti’ haberleri yalanlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 22:59
İYİ Parti'den açıklama: ‘Böyle bir milletvekilimiz yok’
Abone Ol google-news

İYİ Parti, resmi sosyal medya hesabından ‘Aslıhan Akbal Tüysüz İYİ Parti’den istifa etti’ haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarından yayılan ‘İYİ Parti Milletvekili Aslıhan Akbal Tüysüz istifa etti’ haberi gerçek dışıdır.

İYİ Parti’nin bu isimde bir milletvekili yoktur, hiç de olmamıştır.”


İyi Parti haberleri Aslıhan Akbal Tüysüz haberleri istifa haberleri açıklama haberleri

İlgili Haberler

Meclis’te İYİ Partili vekille kavga etmişti: MHP’li Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı!

Meclis’te İYİ Partili vekille kavga etmişti: MHP’li Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı!
Antalya’nın eski İYİ Parti İl Başkanı reddettiği bebeğin babası çıktı

Antalya’nın eski İYİ Parti İl Başkanı reddettiği bebeğin babası çıktı
Nimet Özdemir kimdir? İYİ Parti'den istifa eden Nimet Özdemir kaç yaşında, nereli?

Nimet Özdemir kimdir? İYİ Parti'den istifa eden Nimet Özdemir kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler