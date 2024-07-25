İYİ Parti'den açıklama: ‘Böyle bir milletvekilimiz yok’
İYİ Parti’den yapılan açıklamada ‘Aslıhan Akbal Tüysüz İYİ Parti’den istifa etti’ haberleri yalanlandı.
İYİ Parti, resmi sosyal medya hesabından ‘Aslıhan Akbal Tüysüz İYİ Parti’den istifa etti’ haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarından yayılan ‘İYİ Parti Milletvekili Aslıhan Akbal Tüysüz istifa etti’ haberi gerçek dışıdır.
İYİ Parti’nin bu isimde bir milletvekili yoktur, hiç de olmamıştır.”
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE— İYİ Parti (@iyiparti) July 25, 2024
Bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarından yayılan “İYİ Parti Milletvekili Aslıhan Akbal Tüysüz istifa etti” haberi gerçek dışıdır.
İYİ Parti’nin bu isimde bir milletvekili yoktur, hiç de olmamıştır.
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