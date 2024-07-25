İYİ Parti'den açıklama: ‘Böyle bir milletvekilimiz yok’

Yayınlanma: 25.07.2024 - 22:59

Güncelleme: 25.07.2024 - 22:59

İYİ Parti, resmi sosyal medya hesabından ‘Aslıhan Akbal Tüysüz İYİ Parti’den istifa etti’ haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarından yayılan ‘İYİ Parti Milletvekili Aslıhan Akbal Tüysüz istifa etti’ haberi gerçek dışıdır.

İYİ Parti’nin bu isimde bir milletvekili yoktur, hiç de olmamıştır.”