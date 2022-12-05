İYİ Parti’den sokak hayvanları raporu: Terk edene ağır ceza

05 Aralık 2022 Pazartesi, 04:00

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan eziyet tüm Türkiye’yi ayağa kaldırırken, bu görüntüler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de harekete geçirdi. Akşener’in talimatıyla “Sahipsiz Sokak Hayvanları Raporu” hazırlandı. Cumhuriyet’in ulaştığı rapora göre hayvanını sokağa terk edenler “çip sistemiyle” saptanacak, ağır cezai yaptırım uygulanacak ve hayvanlar için geniş çaplı kısırlaştırma operasyonu yürütülecek.

“Yaşam hakkının” öncelendiği raporda dikkat çeken başlıklar şöyle:

- Evrensel strandartlarda ruhsatlandırma: Geniş çaplı bir kısırlaştırma operasyonu ile her köpek, insancıl nakil yöntemleriyle yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerinde kısırlaştırılacak, tıbbi muayene, tedavileri, aşıları ve çiplenmeleri yapılacak. Açılan barınaklar evrensel strandartlarda ruhsatlandırılarak, düzenli denetime tabii olacak ve buralarda rehabilite edilen ve eğitilen köpekler doğru ailelere sahiplendirilecek. Her barınağın standartı aynı olacak. Barınaklar, hayvanseverlerin ziyaretine açık tutulacak, şeffaf bilgi akışı desteklenecek.

- Üretime kısıtlama: Hayvanlara karşı sokakta, evde ya da barınakta işlenen suçların idari para cezasıyla geçiştirilmesine asla izin verilmeyecek. Cezalar suçun ağırlığına göre sınıflandırılacak. Hayvanlara karşı sokakta veya görevliler tarafından barınaklarda işlenen fiillerin, koşullu salıverme şartları dışında tutulması ve erteleme, hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması müesseselerinden yararlanılmayacak cezalar getirilecek. Hayvan üretimine, standartlar ve caydırıcı vergiler getirerek hayvan nüfusu artışı kontrol altına alınacak.

ÇİPLİ TAKİP YAPILACAK

Hem saldırganlık geçmişi olan hem de engelli ve güçten düşmüş hayvanlar barınaklarda rehabilite edilecek ve bu barınaklar güncellenerek uygun yaşam koşulları sağlanacak. Barınaklar, onaylı rehabilitasyon programları sunarak, barınaktayken saldırgan köpeklerin refahını iyileştirerek sahiplenme şanslarını artıracak. Hayvanları ve hayvan haklarını koruyan yasal süreçler takip edilecek, hayvan sahipleri gerekli tedavi ve bakım koşullarını sağlamaya teşvik edilecek, çip sistemiyle sokağa bırakılan hayvan sahipleri saptanacak ve Hayvan Koruma Kanunu’na uymayanlara ciddi yaptırımlar uygulanacak.