İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan açıklama: Görevler verilir, değiştirilir, alınır
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, istifa edeceğine yönelik haberlere yönelik açıklamada bulundu. Ağıralioğlu, “Niçin istifa edeyim? Görev değişikliği istifa sebebi değildir. Görevler verilir, değiştirilir, alınır" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta partisinin başkanlık divanında değişiklikler yaptı. Yeni divanda kendisine yer verilmeyen İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun “partisinden istifa edeceği” iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı. Akşener de Ağıralioğlu ile ilgili “Yavuz Bey’in yerine gelen arkadaşımız milletvekili değil. Yine gördük ki Yurtdışı Türkler ile ilgili olarak milletvekili arkadaşlarımızın zamanı yok. Biz partimizde seçime hazırlığa dair çalışma yapıyoruz. Hiçbir arkadaşımın hangi tweet’i ne yaptı, hangi televizyona çıktı, ne söyledi diye arayıp tek kelime etmemişimdir. Partimizde demokrasiyi içselleştirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Cumhuriyet, Ağıralioğlu’na, “istifa” iddialarını sordu.
"GÖRÜŞMEDİM"
Görev değişiminin ardından Akşener ile bir araya gelmediğini dile getiren Ağıralioğlu, “partisinden istifa edeceğine yönelik haberleri” yalanlayarak “Niçin istifa edeyim? Görev değişikliği istifa sebebi değildir. Görevler verilir, değiştirilir, alınır. Görev verilince ‘iyi’ demek, alınınca ‘kötü’ demek mizacı zayıf insanların işidir” dedi. Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yerime görev alan arkadaşım inançlı, milliyetçi mücadele adamıdır. Başarılı olacağına inanıyorum. Ben de başarılı olması için ne gerekirse yapacağım. Milletimize ve devletimize karşı sorumluluğumuzu makamlardan, mevkilerden değil, kalbimizden, inancımızdan alıyoruz. Kalbimizi ve inancımızı kaybetmediğimiz müddetçe iyilik yolunda mücadeleye devam edeceğiz.”
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