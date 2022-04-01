İYİ Parti'nin A takımından çıkarılan Yavuz Ağıralioğlu: 'Ben de sizinle birlikte öğrendim'

01 Nisan 2022 Cuma, 19:46

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Başkanlık Divanı'nda değişikliğe gitmiş, en dikkat çekici değişikliklerden biri, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanlığı'nda yaşanmıştı.

CHP Gnel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Demokrasiye giden yol Diyarbakır'dan geçer'' sözlerini eleştirien Yavuz Ağıralioğlu'nun yerine Rıdvan Uz getirilmiş ve Ağıralioğlu'na yeni divanda görev verilmemişti.

İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda yerine Rıdvan Uz getirilen İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Karar bana bildirilmemişti, ben de sizinle birlikte öğrendim" diye konuştu.

Ağıralioğlu, Millet İttifakı’nın genişlemesine ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhtemel cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığı için parti yönetiminden uzaklaştığı yorum ve iddialarına tepki gösterdi.

"İTİRAZ ETTİĞİNİZ ADAMLARIN AHLAKINDAN OLMAYACAKSINIZ"

Medyascope'tan Okan Yücel'e konuşan Ağıralioğlu, "Siyasetin en büyük belası goygoy. Bir sürü münasebetsiz değerlendirme görüyorum. Ekranda benim hakkımda konuşurken adaptan kopan insanlar görüyorum. AK Parti’ye karşı itirazlarımızı en çok zayıflatan şey adap bilmez değerlendirmelerdir. Erdoğan, bir şey olunca ‘harika oldu’ diyen eyyamcılar yüzünden 20 yıldır iktidarda kalıyor ve siyaset bu hale geliyor. İtiraz etmek yetmiyor. İtiraz ettiğiniz adamların ahlâkından olmayacaksınız. ‘Trol’ olmayacaksınız. İnsanlar şu muhalefetin haline bak der" dedi.

Medyascope'tan Okan Yücel'e konuşan Ağıralioğlu, "Karar bana bildirilmemişti, ben de sizinle birlikte öğrendim" diye konuştu. Ağıralioğlu, karar sonrası İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşme gerçekleştirmediğini söyledi.

"SİYASİ SONUÇLARI OLUR"

“İstifa etmeyi düşünmüyorum” diyen Ağıralioğlu şunları kaydetti:

"Bunlar siyasî kararlardır, siyasî sonuçları olur. İsabet etti mi memlekete iyi olur, isabet etmezse denenmiş ve yanlış yapılmış olur. Şu an arkadaşlarla kararı değerlendiriyoruz. Şahsi kavgalarla memleketi meşgul etmeyiz."

AĞIRALİOĞLU, KILIÇDAROĞLU’NUN ‘DİYARBAKIR’ SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İYİ Parti lideri Akşener’in yeni A Takımı’nda yer vermediği Yavuz Ağıralioğlu polemiklerle sık sık gündeme gelmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır’a yapacağı ziyarete ilişkin, "Bu ülkeye demokrasi gelecekse yolu Diyarbakır’dan geçer" sözlerine yanıt veren Ağıralioğlu, "Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır" demişti.

Ağıralioğlu, 'İYİ Parti olmasaydı CHP’nin AK Parti’den oy alamayacağını' da ileri sürerek, "Sağ seçmen maalesef kızınca sola oy vermiyor" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP’li milletvekillerine yönelik fezlekelere dair, "fezlekelerin içeriğine bakarak, halkın iradesine saygı göstererek, hakkın ve hakikatin yanında duracaklarını" ifade etmesi üzerine Ağıralioğlu, "Biz, gençlik yıllarımızdan itibaren teröre karşı şuurlu ve gözü açık bir hayat yaşadık. Terörle ilgili hassasiyetimiz de çok net ve bellidir. Milim sapmadık. Fezleke oylamalarına da tamamen aklım, kalbim, vicdanım ve gözüm açık elimi kaldıracağım ve evet diyeceğim" diye konuşmuştu.

İYİ Partili Ağıralioğlu, Ermeni Soykırımı açıklaması gerekçesiyle HDP'lilere yönelik de "Bu memlekette soykırım yaptı diyenlere Emine, Fatih, Murat ismi yakışmaz, Taşnakçıların isimleri yakışır" demiş ve tepki çekmişti.